Real Madrid perde fora e cede liderança ao Barcelona

O Real Madrid disse adeus à liderança do campeonato espanhol, esta segunda-feira, ao perder no terreno do Rayo Vallecano, por 2-1.

Santi Comesaña adiantou a equipa dos arredores de Madrid logo aos cinco minutos. Os visitantes deram a volta em apenas quatro minutos. Com um penálti de Modric, ao minuto 37, e um golo de Éder Militão, ao 41, no entanto, Álvaro García restabeleceu o empate três minutos depois.

Já na segunda parte, aos 67 minutos, Óscar Trejo deu a vitória ao Rayo Vallecano, com um golo de grande penalidade.

Com esta derrota, o Real Madrid cede a liderança ao Barcelona. A equipa de Carlo Ancelotti soma 32 pontos, contra os 34 da de Xavi.

O Rayo sobe ao oitavo lugar, com 21 pontos, menos três que o Atlético de Madrid, terceiro classificado.