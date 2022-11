Racing-Boca Juniors terminou mais cedo devido a 10 expulsões

O Racing venceu, esta madrugada, o Troféu dos Campeões Argentinos, frente ao campeão Boca Juniors, num jogo que terminou mais cedo devido às expulsões do lado da equipa "xeneize".

Briasco abriu o marcador para o Boca logo aos 19 minutos da partida, seguido do empate apontado por Rojas. A normalidade da partida perdeu-se à medida que o jogo se encaminhou para o fim.

A primeira expulsão surge nos descontos: Villa foi expulso do lado do Boca e Carbonero do lado do Racing.

A partida foi para prolongamento e Varela deixou o Boca reduzido a 9 jogadores aos 100 minutos de jogo.

Aproveitando a vantagem numérica, Carlos Alcaraz, alvo do FC Porto no último verão, marcou o golo da vitória, aos 118 minutos, antes do jogo descambar ainda mais.

Alcaraz foi expulso aos 120+4, depois do golo da vitória, tal como Advincula, do Boca.

Fabra viu o segundo cartão amarelo aos 120+8 e o jogo foi dado por concluído depois dov ermleho direto mostrado a Dario Benedetto, aos 120+10, uma vez que o Boca Juniors não tinha o número mínimo de jogadores em campo.

Foram ainda expulsos quatro jogadores fora de campo: Ibarra, Zambrano e Diego Gonzalez do lado do Boca, Galvan no Racing. No total, 10 jogadores foram expulsos na partida.

O Racing celebrou a conquista do troféu que existe desde 2019, uma espécie de Supertaça que é disputada no fim da época entre o campeão e o vencedor da Taça da Liga.