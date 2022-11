Brasil anuncia lista de convocados para o Mundial

O selecionador do Brasil anunciou, esta segunda-feira, a convocatória para o Mundial do Qatar.

Não há jogadores que atuam em Portugal na lista de 26 jogadores elaborada por Tite. No entanto, há vários que passaram pelo futebol português, como Ederson, Danilo, Alex Sandro, Alex Telles, Thiago Silva, Éder Militão, Casemiro, Fabinho e Raphinha.

Tite também chamou Dani Alves, de 39 anos. Por outro lado, deixou de fora o avançado Roberto Firmino, do Liverpool.

O Brasil está inserido no grupo G do Mundial, juntamente com Suíça, Camarões e Sérvia.

Convocados do Brasil



Guarda-redes: Alisson (Liverpool), Ederson (Man. City), Weverton (Palmeiras);

Defesas: Dani Alves (Pumas), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Sevilha), Bremer (Juventus), Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea);

Médios: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Man. United), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Man. United), Lucas Paquetá (West Ham);

Avançados: Antony (Man. United), Gabriel Jesus (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal), Neymar (PSG), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) e Vinícius Jr (Real Madrid).