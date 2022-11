Anulada suspensão por doping de jogador da Atalanta

O futebolista argentino José Luis Palomino, da Atalanta, suspenso desde julho após um teste de doping positivo para um esteróide anabolizante, foi ilibado, esta segunda-feira, pelas autoridades antidoping italianas, revelou o clube de Bérgamo.

“Estou muito feliz. Tinha muita confiança na justiça e agora só penso em voltar a trabalhar com meus companheiros”, reagiu o jogador à decisão, citado pelo site do clube italiano.

Depois de ouvir o jogador na semana passada, o tribunal da Agência Antidoping Italiana informou o clube de Bérgamo que iria retirar as acusações a Palomino, que pode assim participar já no treino desta segunda-feira à tarde.

O defesa-central, de 32 anos, pode assim voltar a alinhar na Serie A, a duas jornadas da suspensão da competição, no próximo domingo, devido ao Mundial do Qatar, que decorre entre 18 de novembro e 20 de dezembro.

José Luis Palomino, que foi jogador do Metz, de França, entre 2014 e 2016, e do Ludogorets, da Bulgária, entre 2016 e 17, antes da sua chegada a Bérgamo, tinha sido submetido a um teste antidoping positivo para um esteróide anabolizante em julho, antes do início do campeonato.

Nessa altura, ouvido pelas autoridades antidopagem italianas, alegou ter tomado acidentalmente o produto proibido, segundo a imprensa italiana.