Adversário do Sporting empata e continua longe da liderança na Dinamarca

O Midtjylland, adversário do Sporting na Liga Europa, empatou, por 0-0, na receção ao líder Nordsjaelland, esta segunda-feira, e continua longe dos lugares da frente, no fecho da 16.ª jornada do campeonato da Dinamarca.

Vice-campeão na última temporada, o Midtjylland somou o terceiro jogo seguido sem vencer e segue no oitavo lugar, com 22 pontos, menos 10 do que o Nordsjaelland, clube que 2021/22 lutou pela manutenção até às últimas rondas e que esta época sonha com o título de campeão.

O sorteio realizado esta segunda-feira colocou o Midtjylland no caminho do Sporting no "play-off" de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

O conjunto de Rúben Amorim joga o primeiro jogo em Alvalade, a 16 de fevereiro, e o segundo na Dinamarca, em 23.