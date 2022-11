Union Berlim, goleado, perde a liderança

O Union Berlim foi goleado por 5-0 pelo Bayer Leverkusen e falhou a possibilidade de recuperar a liderança da Liga alemã, tendo sido até ultrapassado pelo Friburgo, que venceu o Colónia por 2-0.

A equipa da capital germânica, a grande sensação do arranque da época 2022/23 na Bundesliga, foi incapaz de responder ao decacampeão Bayern Munique, que no sábado ganhou por 3-2 no terreno do Hertha Berlim e assumiu o comando isolado, repondo a normalidade na prova à 13.ª jornada.

O Union Berlim, que foi adversário do Sporting de Braga na Liga Europa e um dos responsáveis pela despromoção dos minhotos à Liga Conferência Europa, caiu mesmo para o terceiro lugar do campeonato, a dois pontos de distância dos bávaros e a um do Friburgo.

Depois de um nulo ao intervalo, o Leverkusen, modesto 14.º classificado, encontrou a chave da defesa adversária, na qual o português Diogo Leite foi totalista, construindo um triunfo robusto com golos de Andrich (46 minutos), Diaby (56 e 58), Hlozek (68) e Bakker (76).

O Friburgo aproveitou a escorregadela do Union Berlim e, depois de também ter chegado ao intervalo empatado 0-0 na receção ao Colónia, 12.º posicionado, resolveu a questão a seu favor com golos de Jeong Woo-Yeong, aos 53 minutos, e Gregoritsch, aos 64.

O Union Berlim, que partiu para a 13.ª ronda no topo da classificação, ficou também com apenas um ponto de vantagem sobre o Borussia Dortmund, quarto colocado, que no sábado venceu em casa o Bochum por 3-0.