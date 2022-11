O PSV derrota o Ajax, em Amesterdão, por 2-1, e assume a liderança do campeonato dos Países Baixos à 13.ª jornada.

Pela equipa de Eindhoven marcaram Luuk de Jong e Erick Gutiérrez.

Já pelo Ajax, de Francisco Conceição – que não saiu do banco -, Lorenzo Lucca ainda descontou aos 83 minutos.

Com mais este triunfo, o PSV sobe à liderança da liga holandesa com 30 pontos contra 28 do Ajax (que tem um jogo em atraso).