Com Cristiano Ronaldo a capitão, Manchester United volta a perder

O Manchester United perdeu, por 3-1, contra o Aston Villa, em partida da jornada 15 da liga inglesa.

Os "red devils" vinham de uma série de nove jogos consecutivos sem derrotas – sete vitórias e dois empates entre Premier League e Liga Europa.

Sem Bruno Fernandes, castigado, Diogo Dalot no 11 e com Cristiano Ronaldo a capitão, o United voltou a tropeçar.

Leon Bailey e Lucas Digne marcaram logo dois golos para o Villa nos primeiros 11 minutos da partida e quase resolveram o encontro.

No entanto, em cima do intervalo, o lateral esquerdo Luke Shaw ainda reduziu.

O United foi à procura do empate, mas Jacob Ramsey voltou a marcar para os donos da casa no início do segundo tempo.

Com esta derrota, o Manchester United é quinto classificado, com 23 pontos. Já o Aston Villa, que estreou o técnico Unai Emery, subiu ao 14.º lugar.