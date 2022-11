Barcelona derrota Almeria na despedida de Piqué

O FC Barcelona venceu o Almeria por 2-0, mas o ponto alto da partida foi o minuto 84 quando Gerard Piqué se despediu de Camp Nou, aos 35 anos.

O defesa central foi titular e capitão este sábado e não conteve as lágrimas na altura em que foi substituído por Andreas Christensen.

No final, o número 3 dos catalães agradeceu a todos aqueles que estiveram ao seu lado no Barça.

“Em primeiro lugar quero agradecer a todos os meus companheiros, ao staff, às pessoas do ginásio e que cuidam do equipamento. A todos que ajudam no dia a dia e que fazem com que tudo seja mais fácil para nós. Quero também agradecer à direção por todos estes anos. Foi uma relação de grande amor, de muita paixão e acho que chegou o momento de dar algum espaço. No futuro voltarei aqui”, assegurou Piqué debaixo de aplausos.

Dentro das quatro linhas, os catalães venceram por 2-0, com golos de Dembele e Frenkie de Jong. Nota ainda para Lewandowski que desperdiçou uma grande penalidade.