Nelson Semedo expulso em mais uma derrota do Wolverhampton

O Wolverhampton perdeu, em casa, por 3-2, na receção ao Brighton, num jogo de rendimento diferente para os vários portugueses do Wolves.

No dia em que Julen Lopetegui foi anunciado como substituto de Bruno Lage, o Brighton entrou melhor, com golo de Lallana aos 10 minutos da partida.

O Wolverhampton respondeu rapidamente e Gonçalo Guedes apontou o seu primeiro golo na Premier League, aos 12. Aos 35, Rúben Neves virou a partida, de grande penalidade.

O jogo complicou-se, e muito, perto do intervalo. Mitoma empatou aos 44 e Nelson Semedo viu o cartão vermelho direto aos 45+5.

Os Wolves seguraram o jogo até perto do fim, mas o golo da vitória do Brighton chegou mesmo, aos 83 minutos, por Gross.

Para além de Semedo, Rúben Neves e Guedes, também José Sá, Daniel Podence e João Moutinho foram titulares. Pedro Neto, Matheus Nunes e Chiquinho estão lesionados.

Com este resultado, o Brighton supera o Chelsea no 6.º lugar, que ainda não jogou nesta jornada. Ambos os clubes somam 21 pontos. Já o Wolverhampton continua em zona de descida, no 10.º posto, com 10 pontos.