Klopp ataca Mundial do Qatar: "Todos são culpados"

Jurgen Klopp lamentou, este sábado, que o Mundial 2022 se realize no Qatar, frisando que é algo que "não é bom para os jogadores".

Em conferência de imprensa, antes do duelo com o Tottenham, o treinador do Liverpool deixou críticas por ter ser permitido, há 12 anos, que a competição se realizasse neste país do Médio Oriente.

“Não gosto do facto de que os jogadores terem, de quando em vez, de transmitir uma mensagem. Vocês [imprensa], na altura, não escreveram nenhum artigo crítico, mas as circunstâncias já eram claras. E nós somos os culpados. Não é bom para os jogadores, é algo que preciso de dizer. É um torneio, deixámos todos que isto acontecesse. Há 12 anos ninguém fez nada e, agora, também não podemos fazer alterações”, criticou.

Segundo Klopp “todos deixámos que isto acontecesse. Na altura, já estava claro aquilo que ia acontecer. As pessoas diziam: 'É difícil construir estádios no Qatar porque é preciso fazê-lo no verão e estão 50 graus'. Isso não é bom para seres humanos. Na verdade, é impossível”, sublinhou.

“Atenção, há pessoas maravilhosas lá. Nem tudo é mau. Mas, a maneira como as coisas aconteceram não foi correta. Agora é deixar os jogadores jogarem”, concluiu.

O Mundial realiza-se entre os dias 20 de novembro e 18 de dezembro. Portugal integra o grupo H com Gana, Coreia do Sul e Uruguai.