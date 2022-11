O Celta, de Vigo, a nova equipa de Carlos Carvalhal, perdeu, 1-2, contra o Osasuna, em partida da liga espanhola.

Os dois golos dos visitantes foram apontados por Chimy Ávila, aos 8 e 28 minutos.

Já Iago Aspas, a passe do ex-Benfica Cervi, ainda empatou para os donos da casa.

Gonçalo Paciência entrou aos 57 minutos.

Esta é a quarta derrota nas últimas cinco jornadas do Celta, que está em 17.º lugar do campeonato, com 11 pontos. O Osasuna é quinto, com 23.