Unai Emery quer vencer um troféu e levar o Aston Villa às competições europeias

Unai Emery quer levar o Aston Villa às provas europeias. O treinador espanhol vai orientar o primeiro jogo no comando técnico dos "villains" contra o Manchester United e já traçou os objetivos.

"O meu sonho é ganhar um troféu com o Aston Villa. É o meu desafio pessoal desde o início, o segundo será levar o clube às competições europeias. No entanto, agora temos de pensar só no próximo jogo porque não estamos numa boa posição", disse.

O espanhol de 51 anos já venceu a Liga Europa em quatro ocasiões, incluindo na época passada com o Villarreal. Agora, quer também fazer história no Villa, que não vence um troféu desde 1996.

"Precisamos de tempo, mas não há muito no futebol. Quero estar aqui muito tempo, quero ser ambicioso e melhorar a equipa. Estou feliz por estar aqui, é um grande projeto", diz.

Unai Emery regressa à Premier League, depois de uma época e meia ao serviço do Arsenal, entre 2018 e 2020.

"Tenho 51 anos, já treinei em Espanha, França e Inglaterra e já joguei contra as melhores equipas do mundo. Vim porque a Premier League é capaz de ser a melhor liga do mundo", termina.

Ao longo da carreira, o treinador já orientou o Almería, Valencia, Spartak de Moscovo, Sevilha, Paris Saint-Germain, Arsenal e Villarreal.