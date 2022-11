Tiago Tomás marca na derrota do Estugarda

O português Tiago Tomás marcou pelo Estugarda, mas não evitou a derrota em casa do Borussia Monchengladbach, por 3-1, na 13.ª jornada da Bundesliga.

Hofmann abriu o marcador para a equipa da casa, logo aos 4 minutos de jogo. Aos 25, Marcus Thuram dilatou a vantagem. Ambos os golos foram com a assistência de Plea.

Ainda no primeiro tempo, o jogador emprestado pelo Sporting recebeu orientado dentro da área e rematou colocado. É o segundo golo do avançado de 20 anos esta época na Bundesliga.

Já nos descontos, aos 94 minutos, Herrmann fechou a contagem e a vitória para o Monchengladbach.

Com este resultado, o Estugarda continua em zona complicada, no 15.º posto, o primeiro de manutenção, mas com possibilidade de cair para lugar de despromoção, em caso de vitória do Bayer Leverkusen.

Já o Monchengladbach subiu ao sétimo lugar e terminou uma série de três jogos seguidos sem vencer.