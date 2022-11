Ligação Rony Lopes-Mama Baldé em destaque no empate do Troyes

O Troyes prolongou a série de jogos sem vencer ao empatar, em casa, contra o Auxerre, no arranque da 14.ª ronda da Ligue 1.

A equipa da casa abriu o marcador ainda na primeira parte. Aos 28 minutos, Mama Baldé, antigo jogador do Sporting e Desportivo das Aves, fugiu pela esquerda, numa grande jogada individual, e cruzou para o remate de primeira de Rony Lopes.

Mama Baldé segue em grande forma esta época e somou a terceira assistência, que juntou aos sete golos já marcados. Já Rony Lopes, internacional português, fez o seu segundo golo da temporada.

Para além de Mama Baldé e Rony Lopes, também Abdu Conté foi titular no Troyes, numa equipa com vários jogadores que passaram pela I Liga. Erik Palmer-Brown (ex-FC Porto B) e Jackson Porozo (ex-Boavista) foram titulares, Adil Rami (ex-Boavista) falhou o jogo por lesão.

O golo foi anulado já perto do fim. O Troyes viu a vitória escapar com um golo de Perrin, aos 86 minutos da partida.

O Troyes prolonga a série para seis jogos seguidos sem vencer. Está no 12.º posto com 14 pontos somados. O Auxerre, agora com 13 pontos, ocupa o 14.º lugar.