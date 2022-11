Guardiola elogia Marco Silva. "Um treinador excecional"

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, classifica o trabalho de Marco Silva no Fulham como "excecional".

O campeão em título e atual segundo classificado da Premier League recebe em Manchester o recém-promovido Fulham, orientado pelo português Marco Silva e com o internacional João Palhinha como figura da equipa.

Em conferência de imprensa, Guardiola recorda o jogo da época passada entre as duas equipas, com um grande elogio ao técnico português, que na Premier League já tinha orientado o Watford e o Everton.

"O treinador deles é excecional. Na Taça de Inglaterra, na época passada, fizeram-nos sofrer. Têm um bom processo de jogo e podem sempre jogar bolas longas para Mitrovic. Eles começaram muito bem frente ao Liverpool, depois mantiveram o nível", disse.

O Fulham está às portas dos lugares europeus, no sétimo lugar da classificação, com 19 pontos somados. Mitrovic é o terceiro melhor marcador da Premier League, com 9 golos somados, e mereceu elogios individuais de Guardiola.

"Quando eles o procuram, a nossa defesa sabe que há a possibilidade de perdermos a bola. Temos de jogar sempre para as segundas bolas e ter a certeza que salvaguardamos sempre a nossa retaguarda. Sabem quantos golos ele marcou na época passada. É um avançado de raiz, leva as defesas ao limite e é clinico", termina.

O Manchester City-Fulham joga-se este sábado, às 15h00.