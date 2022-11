Beto marca no empate da Udinese

Beto voltou a marcar pela Udinese, mas não evitou o empate caseiro contra o Lecce, a um golo.

O jogo começou mal para a equipa da casa quando Colombo adiantou o Lecce no marcador.

O avançado português, que está nos 55 pré-convocados para o Mundial, empatou a partida já aos 68 minutos. É o sexto golo do ponta de lança de 24 anos esta época.

A Udinese sobe ao sétimo lugar e segue em cinco jogos consecutivos sem vencer. Ainda assim, distancia-se da Juventus, à condição, com mais um ponto do que os 22 da "Vecchia Signora". O Lecce está no 17.º posto, com 9 pontos somados.