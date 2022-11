Vítor Pereira bate Flamengo e cola-se ao grupo dos terceiros

O Corinthians, treinado pelo português Vítor Pereira, juntou-se ao grupo dos terceiros classificados do Brasileirão, na madrugada desta quinta-feira, com uma vitória, por 2-1, no terreno do Flamengo.

A equipa de São Paulo adiantou-se no marcador aos 43 minutos, por intermédio de Du Queiroz. Matheus França ainda empatou a abrir a segunda parte, porém, ao minuto 75, Yuri Alberto deu a vitória ao Timão.

É a desforra para a equipa de Vítor Pereira, que no dia 20 de outubro perdeu a final da Taça do Brasil, nos penáltis, para o Flamengo.

O Corinthians passa a somar 61 pontos, no quinto lugar. São os mesmos de Flamengo, terceiro, e Fluminense, quarto, últimas equipas nos lugares de acesso direto à Taça Libertadores. A quinta posição concede apuramento para as pré-eliminatórias da prova continental.