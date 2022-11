Palmeiras de Abel Ferreira goleia Fortaleza já como campeão nacional

No Allianz Parque, em São Paulo, o Palmeiras entrou em campo já como vencedor do Brasileirão e foi nessa condição que arrecadou mais um triunfo. Goleou o Fortaleza por 4-0, em jogo da ronda 35 do campeonato brasileiro.

A festa da equipa treinada por Abel Ferreira já tinha começado e assim continuou entre os adeptos do Verdão.

O técnico português festejou o título ainda antes de entrar em campo para este jogo, dado que beneficiou da derrota do Internacional de Porto Alegre no terreno do América Mineiro por 1-0.

Em declarações ao canal de desporto da Rede Globo, Abel Ferreira considerou que o título de campeão nacional é merecido. “É uma noite especial porque somos campeões brasileiros com todo o mérito. Com muita qualidade, com muita capacidade e mentalidade. Mas um sentimento, sobretudo de muita gratidão e orgulho por ser treinador deste clube”, disse o treinador.

Abel Ferreira enumerou ainda algumas das qualidades que diz encontrar no seu plantel. “É uma equipa muito competitiva. Não joga bonito mas joga bem. Isso é fruto de muito trabalho. Segundo sei, somos das equipas mais competitivas quer fora, que em casa. Acho que os jogadores me ensinaram o caminho para ser campeão e todos juntos conseguimos esse feito de uma forma limpa e categórica”, acrescentou.

Abel Ferreira conquista o título que lhe faltava, aos comandos do Palmeiras.

Em três épocas, o técnico, de 43 anos, venceu duas Libertadores consecutivas, uma Supertaça Sul-Americana, uma Taça do Brasil, levando agora a equipa ao lugar de campeão do Brasileirão.