Liga das Nações feminina chega em 2023 e revoluciona apuramento para Euros e Mundiais

A UEFA oficializou, esta quinta-feira, a criação de uma Liga das Nações feminina, que arrancará no outono de 2023, terá influência no acesso aos Jogos Olímpicos e revoluciona o apuramento para Euros e Mundiais.

Tal como no futebol masculino, a Liga das Nações feminina ficará dividida em ligas e a distribuição das equipas será feita de acordo com o coeficiente de seleções da UEFA. Neste caso, são três: A, B e C.

Atualmente, Portugal ocupa a 17.ª posição do "ranking" da UEFA - que ainda não foi atualizado com os resultados do Euro 2022 -, logo atrás da Rússia, excluída de todas as competições europeias devido à guerra. Ao dia de hoje, a seleção nacional teria entrada direta na Liga A.

As Ligas A e B serão disputadas por 16 seleções, cada, em quatro grupos de quatro equipas. A Liga C terá 19 seleções, distribuídas por quatro grupos de quatro e um de três. As seleções de cada grupo defrontar-se-ão todas entre si a duas voltas (um jogo em casa e outro fora).

O vencedor de cada grupo da Liga A apura-se para a Final Four. Tal como na versão masculina, a Final Four contempla quatro jogos: duas meias-finais, jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares, e final.

A cada quatro anos, há uma nuance: a Liga das Nações também decide o apuramento para os Jogos Olímpicos. Para Paris 2024 qualificam-se os dois finalistas da Final Four, mais a França, que é anfitriã (se as francesas forem finalistas, a vaga vai para o terceiro classificado).