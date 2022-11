Carlos Carvalhal vai ser o novo treinador do Celta de Vigo, em que joga o internacional português Gonçalo Paciência. Segundo o jornalista Pedro Sepúlveda, o contrato já foi assinado e a oficialização está iminente.

Carlos Carvalhal sucede ao argentino Eduardo Coudet, cuja saída ainda não foi anunciada, mas que, a confirmar-se a notícia, não resistirá aos maus resultados do Celta de Vigo neste início de época.

Os galegos perderam seis dos últimos oito jogos, tendo registado, ainda, um empate e uma vitória. Encontram-se no 16.º lugar da Liga espanhola, acima da linha de água, com 11 pontos em 12 jornadas.

Com vasta experiência em Portugal e no estrangeiro, Carlos Carvalhal, de 56 anos, esteve as duas últimas épocas no Sporting de Braga, que conduziu à conquista de uma Taça de Portugal.

Deixou o clube no final da temporada passada e assumiu o comando técnico do Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, mas foi despedido no início de outubro, ao fim de quatro jogos, dos quais venceu apenas um.