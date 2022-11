Carlos Carvalhal confirmado como novo treinador do Celta de Vigo

Carlos Carvalhal foi oficializado, esta quarta-feira, como novo treinador do Celta de Vigo, de Espanha, em que joga o avançado internacional português Gonçalo Paciência.

O treinador português, de 56 anos, assinou contrato válido por uma temporada e meia, até junho de 2024. Sucede ao argentino Eduardo Coudet, que não resistiu aos maus resultados do Celta de Vigo neste início de época.

Os galegos perderam seis dos últimos oito jogos, tendo registado, ainda, um empate e uma vitória. Encontram-se no 16.º lugar da Liga espanhola, acima da linha de água, com 11 pontos em 12 jornadas.

Com vasta experiência em Portugal e no estrangeiro, Carlos Carvalhal esteve as duas últimas épocas no Sporting de Braga, que conduziu à conquista de uma Taça de Portugal.

Deixou o clube no final da temporada passada e assumiu o comando técnico do Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, mas foi despedido no início de outubro, ao fim de quatro jogos, dos quais venceu apenas um.

Carvalhal também passou por Leixões, Vitória de Setúbal, Belenenses, Beira-Mar, Asteras Trípolis (Grécia), Marítimo, Sporting, Besiktas (Turquia), Sheffield Wednesday (Inglaterra), Swansea (País de Gales, mas compete em Inglaterra) e Rio Ave.