Barak Bakhar “dececionado” mas “orgulhoso”

O treinador do Maccabi Haifa, Barak Bakhar, mostrou-se “dececionado” com a goleada diante do Benfica, mas “orgulhoso” pelo que os seus jogadores fizeram na fase de grupos.

“É difícil resumir toda a campanha quando esta acaba. Estou, obviamente, dececionado por ter sofrido tantos golos nos últimos dois jogos da Champions, mas muito orgulhoso pela forma como jogamos na maioria dos jogos”, disse o técnico israelita.

O Maccabi Haifa foi goleado pelo Benfica na sexta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, por 6-1.

A equipa israelita terminou em quarto lugar, com os mesmos pontos da Juventus, e está fora das provas europeias.