António Oliveira derrota Luís Castro e afasta-se da zona de despromoção

O Cuiabá, treinado pelo português António Oliveira, venceu em casa do Botafogo, de Luís Castro, por 0-2, na madrugada desta quarta-feira, e afastou-se da zona de despromoção do Brasileirão.

Golos de André Luís, aos 41 minutos, e Deyverson, aos 52, deram a vitória a Oliveira, no duelo de treinadores portugueses da jornada 35.

O Cuiabá sobe ao 15.º lugar, com 37 pontos, mais três que o Ceará, primeira equipa em zona de despromoção. Por outro lado, este resultado dificulta a luta do Botafogo por um lugar nas pré-eliminatórias da Taça Libertadores. A equipa de Luís Castro é décima classificada, com 47 pontos, menos cinco que o Atlético Mineiro, última equipa nos lugares de apuramento para a maior prova de clubes da América do Sul.

Ainda esta quarta-feira, Abel Ferreira pode tornar-se campeão brasileiro. O Palmeiras lidera com dez pontos de vantagem sobre o Internacional, que visita o América-MG a partir das 19h00. Se a equipa de Portalegre não vencer, entregará o título a três jornadas do fim.

Caso o Internacional vença, o Palmeiras ainda poderá ser campeão nesta jornada. Terá, para isso, de derrotar o Fortaleza, em casa, às 00h30 de quinta-feira. Será o pleno de títulos brasileiros para Abel Ferreira, que já conquistou Paulista e Taça do Brasil, além de, internacionalmente, Libertadores (duas vezes) e Supertaça Sul-Americana.