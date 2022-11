Abel Ferreira é campeão brasileiro, pelo Palmeiras. O treinador português festeja o título, ainda antes de entrar em campo na 35.ª jornada do Brasileirão, ao beneficiar da derrota do Internacional de Porto Alegre no terreno do América Mineiro, por 1-0.

Já não há matemática que tire o título ao Verdão, que a três jornadas do fim terá, pelo menos, 10 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Internacional.

Abel é o segundo treinador português a conquistar o título brasileiro, depois de Jorge Jesus ter sido campeão pelo Flamengo, em 2019. Vence o título que lhe faltava pelo Palmeiras.

Em três épocas, o técnico, de 43 anos, venceu duas Libertadores consecutivas, uma Supertaça Sul-Americana e a uma Taça do Brasil.

Está instalado clima de festa total em São Paulo, nas imediações do Allianz Parque, o estádio do Palmeiras, onde os jogadores e a equipa técnica vão celebrar dentro de poucas horas. O Palmeiras tem jogo com o Fortaleza, agendado para as 00h30.

A equipa de Abel Ferreira dominou todo o campeonato e já há algumas jornadas que se previa este desfecho. Abel lidera o Palmeiras pela terceira época e a expectativa dos adeptos agora é saber se o português vai continuar no clube.

Apesar de ter contrato até 2024, Abel poderá deixar o clube. O técnico penafidelense tem sido apontado como um dos candidatos a suceder a Tite na seleção brasileira. Nunca um treinador estrangeiro treinou o escrete.

Além de Abel, a equipa técnica do Palmeiras conta com mais quatro portugueses: Castanheira, Carlos Martinho, João Martins e Tiago Costa.