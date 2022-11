“Tivemos sorte com o penálti” mas “estamos muito contentes”

O treinador do Eintracht Frankfurt, Oliver Glasner, analisou o triunfo em Alvalade (1-2) que ditou a passagem na Liga dos Campeões assume alguma fortuna diante do Sporting.

"É incrível o rendimento dos jogadores e como conseguem lidar com o revés. Tivemos uma primeira parte má, com pouca presença. No intervalo, estávamos de cabeça baixa, disse-lhes para jogarem com convicção e a acreditar no que fazemos. Não queria nada a meio gás, era erguer a cabeça. Eles corresponderam e é incrível como se apoiaram uns aos outros. Jogámos muito no meio-campo do adversário”, disse.

O técnico reconhece: “Tivemos sorte com o penálti, fizemos o 2-1 e conseguimos passar aos oitavos de final, ainda nem consigo acreditar".

Glasner mostrou-se satisfeito pela pontuação final no Grupo D da Liga dos Campeões.

"Temos 10 pontos nesta fase de grupos, o que é extraordinário. Estou muito orgulhoso, fomos nós mesmos, fosse onde fosse, em casa ou fora. Acho que merecemos passar aos oitavos de final. Dou um grande elogio à equipa toda, sei o quanto todos investem aqui todo o dia. Estamos muito contentes com esta passagem extraordinária aos oitavos de final", reiterou.