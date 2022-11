Simeone: "Ficamos merecidamente no último lugar"

Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, acredita que a eliminação das provas europeias é justa pelo que a equipa mostrou na fase de grupos.



Os "colchoneros" perderam no Estádio do Dragão por 2-1 e o empate do Leverkusen com o Brugge ditou o adeus do Atético de Madrid às provas europeias. Em conferência de imprensa, Simeone assume a superioridade do Porto.

"Foram mais intensos, mais rápidos do que nós, com muito boa segunda bola. Jogaram muito e ganharam, foram superiores e bateram-nos bem. Nós, merecidamente, ficamos em último. A Europa fica para trás, fica o campeonato. No domingo esperamos recuperar as forças para fazer um bom jogo", começa por dizer.

Simeone promete que a equipa vai reagir "com trabalho, com calma, olhando as situações que na Europa nos causaram essa dificuldade de sofrermos golos em todos os jogos. Vamos trabalhar pelo que nos resta, que é o campeonato e a taça".