Pedro Martins volta ao ativo no Al Gharafa, do Qatar

O Al Gharafa, do Qatar, anunciou a contratação do treinador português Pedro Martins.

O técnico português de 52 anos estava fora do ativo desde que deixou o Olympiacos no início da temporada. Esteve quatro épocas no clube grego, onde foi três vezes campeão nacional.

Pedro Martins continua no estrangeiro e não treina na I Liga desde 2018, quando deixou o Vitória de Guimarães. Orientou ainda o Rio Ave, Marítimo, Espinho e União de Lamas.

O português chegou a estar em Inglaterra a negociar com o Hull City, do Championship, mas acabou por não chegar a acordo.