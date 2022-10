Paul Pogba falha o Mundial do Qatar

Paul Pogba, médio da Juventus, vai falhar o Campeonato do Mundo do Qatar, confirmou a agente Rafaela Pimenta.

O francês de 29 anos é uma das figuras da seleção francesa, que entra no Qatar com a intenção de defender o título conquistado em 2018, na Rússia.

Pogba estava a terminar o período de recuperação de uma lesão no joelho, que o impediu, até ao momento, de se estrear pela Juventus. No entanto, um novo problema na coxa vai mesmo afastar Pogba do Mubndial.

É a quarta baixa confirmada para o selecionador Deschamps, depois de Kanté, do Chelsea, Maignan, do AC Milan, e Kamara, do Aston Villa.