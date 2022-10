Morata em dúvida, mas convocado para o jogo frente ao FC Porto

Álvaro Morata está na lista de convocados do Atlético de Madrid para o jogo com o FC Porto, apesar de não ter treinado esta manhã.

O avançado internacional espanhol saiu lesionado no sábado, aos 10 minutos do jogo frente ao Cádiz. Apesar de estar em dúvida, fez a viagem com a equipa até ao Porto, tal como o português João Félix. Kondogbia é também chamado apesar de problemas físicos.

Marcos Llorente, que recupera de lesão, fica fora dos escolhidos de Simeone.

FC Porto já confirmou a passagem aos oitavos de final, mas ainda pode conquistar o primeiro lugar. Para isso, tem de vencer os "colchoneros" e esperar por um deslize do Brugge em casa do Bayer Leverkusen.

O empate chega aos dragões em caso de derrota da equipa belga.

Já o Atlético de Madrid, eliminado dos "oitavos", depende só de si para seguir para a Liga Europa. Terá de vencer ou fazer um melhor resultado do que o Leverkusen. Em caso de empate pontual, são os alemães que têm vantagem no confronto direto.