Ibrahimovic: "Desde que eu saí, não têm nada de que falar em França"

Zlatan Ibrahimovic considera que, desde que deixou o país, já não há temas de conversa interessantes em França.

O ponta de lança internacional sueco terminou contrato com o Paris Saint-Germain em julho de 2016. Passaram-se mais de seis anos desde então e chegaram à capital francesa craques como Neymar, Mbappé e Messi, no entanto, Zlatan diz que não é suficiente.

"Desde que eu saí de França, tudo está em declínio, já não têm nada de que falar em França. A França precisa de mim, eu não preciso de França. Mesmo que tenham Mbappé, Neymar e Messi, não é suficiente. Porque não têm deus", declara, em entrevista ao CANAL+, com um sorriso.

Zlatan Ibrahimovic é conhecido por se elevar, em tom de brincadeira, a patamar divino. Aos 41 anos, já não é tão decisivo como dantes, no entanto, continua seguro do seu valor e mediatismo.

Desde que deixou o PSG, Ibrahimovic jogou no Manchester United, no LA Galaxy e no AC Milan, que representa atualmente. A recuperar de lesão, o avançado tem regresso aos relvados programado para janeiro.

Na temporada passada, Ibra ajudou o Milan a ser campeão italiano, 11 anos depois do último título, que também conquistara com ele em campo.