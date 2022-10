AC Milan renova com o treinador Stefano Pioli

O AC Milan anunciou a renovação de contrato com o treinador Stefano Pioli até junho de 2025.

O treinador italiano de 57 anos estava na última época do antigo vínculo, mas prolonga a ligação por mais duas temporadas.

Pioli chegou ao AC Milan em 2019/20, num percurso que terminou com a conquista da Serie A na época passada.

Antes, o treinador orientou o Salernitana, Modena, Parma, Sassuolo, Chievo, Palermo, Bolonha, Lazio, Inter de Milão e Fiorentina, numa carreira com 20 anos de duração e sempre nos campeonatos italianos.. No total, já orientou mais de 400 jogos na Serie A.

Esta época, o AC Milan está no 3.º lugar do campeonato, com 26 pontos, a seis do líder Nápoles.