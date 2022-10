O Fenerbahçe, de Jorge Jesus, consegue a quarta vitória consecutiva e aumenta a vantagem no campeonato turco.

Em casa do Istanbulspor, a equipa do treinador português ganhou por 5-2.

Com um jogo em atraso, o Fenerbahçe é líder, com 26 pontos, mais três que o Adana Demirspor que nesta jornada empatou 2-2 em casa do Kayserispor.

Já o Besiktas, de Gedson Fernandes, é terceiro, com 21 pontos.