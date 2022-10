Pablo Marí fora dos relvados durante dois meses após esfaqueamento

O central espanhol Pablo Marí, esfaqueado nas costas na quinta-feira num hipermercado nos arredores de Milão, Itália, foi "operado com sucesso", informou o Monza, clube ao qual está emprestado pelo Arsenal.

"A operação correu bem", indicou o emblema da Série A, acrescentando que o jogador permanecerá "dois ou três dias" em recuperação no hospital Niguarda, em Milão, e que a cirurgia serviu para reparar o rompimento de dois músculos.

O clube italiano disse ainda que o jogador, de 29 anos, deverá ficar ausente dos relvados cerca de dois meses, antes de retomar a atividade física.

Marí entrou no hospital na quinta-feira à tarde, consciente e capaz de falar, depois de ser uma das vítimas de um ataque num hipermercado em Assago, nos arredores de Milão, quando um homem, com distúrbios psiquiátricos, atacou com uma faca várias pessoas.

Do ataque resultou um morto, um funcionário do supermercado, e quatro pessoas feridas com alguma gravidade, tendo os carabinieri (polícia italiana) detido um italiano de 46 anos, o alegado atacante, que sofre de distúrbios psiquiátricos.

Também na quinta-feira, à entrada do hospital, Adriano Galliani, dirigente do Monza, salientou que o futebolista lhe confidenciou que teve sorte, pois viu uma pessoa morrer à sua frente, depois de ter sido ferido nas costas.