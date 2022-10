Dalot: "Quando Ronaldo está em campo, somos um equipa melhor"

Diogo Dalot acredita que o Manchester United é uma equipa melhor com Cristiano Ronaldo em campo.

Erik ten Hag não tem apostado muito no avançado português, que tem tido o seu espaço no onze inicial maioritariamente nos jogos da Liga Europa.

Ronaldo quis sair do clube no verão e falhou a maior parte da pré-temporada. Recentemente, recusou entrar em campo no jogo frente ao Tottenham e ficou suspenso durante uma semana.

Em declarações à "Football Dail", o jovem lateral-direito português defende a posição de Ronaldo no plantel: "O que aconteceu é privado e tem que ficar no balneário. Estamos muito feliz por tê-lo na equipa a marcar golos, é o que ele vem fazendo há 20 anos. Cada vez que ele está em campo, somos um equipa melhor".

Ronaldo, de 37 anos, marcou o seu terceiro golo da época nesta quinta-feira, frente ao Sheriff.

Diogo Dalot está em final de contrato com os "red devils", mas não quer pensar nisso para já. O clube tem opção de renovar vínculo por mais uma época.

"Acho que não vale a pena pensar muito sobre isso neste momento. Estamos num processo em que temos que melhorar nosso jogo como equipa e devemos-nos concentrar no clube", termina.

O defesa de 23 anos foi contratado em 2018 para o Manchester United, vindo do FC Porto. Pelo meio, esteve ainda uma época emprestado ao AC Milan, em 2020/21.