Cuiabá de António Oliveira vence e deixa a zona de descida

O Cuiabá, treinado pelo português António Oliveira, escapou à zona de despromoção do Brasileirão, na madrugada desta sexta-feira, com uma vitória, por 1-0, na receção ao ainda mais aflito Avaí.

Um golo de Pepê, já nos descontos, deu o triunfo ao Cuiabá.

Com quatro jornadas por disputar, a equipa de António Oliveira sobe ao 16.º lugar, imediatamente acima da linha de água, agora com 34 pontos, os mesmos do Ceará, primeira equipa em zona de despromoção.

O Avaí, com esta derrota, está praticamente condenado: está no 19.º e penúltimo lugar do campeonato brasileiro, com 28 pontos.