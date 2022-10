Vítor Pereira irrita-se com jornalista brasileiro. "Não admito, é falta de respeito"

Vítor Pereira irritou-se com a pergunta de um jornalista, a propósito do futuro do treinador português ao comando do Corinthians.

Em conferência de imprensa, após a derrota (2-0) caseira do Corinthians com o Fluminense, no Brasileirão, um jornalista brasileiro disse que tinha informações de que Vítor Pereira pretende continuar, mas que a mulher queria regressar a Portugal, e perguntou quem manda mais em casa. O técnico português não gostou nada da questão.

"Ó meu amigo, como eu sou mais educado que o senhor, como tenho mais educação que o senhor, não vou responder. Os meus pais, felizmente, deram-me educação. O senhor foi mal educado. Está a meter-se num assunto que não tem a ver com o futebol. Portanto, foi mal educado. Não respondo nem uma palavra. O respeito que o senhor teve por mim é o respeito que eu tenho por si", frisou Vítor Pereira, claramente irritado.

No final da conferência, Vítor Pereira admitiu que, "se calhar, o melhor seria tomar já a decisão", no entanto, o Corinthians pretende esperar. Ainda assim, ressalvou, a continuidade não é uma improbabilidade.

"Se o Corinthians quer e eu também quero, vamos tentar. Não é a minha mulher que manda ou que deixa mandar. A minha mulher, coitada, anda aqui há 12 anos fora de casa e quem toma as decisões sou sempre eu. E depois, como agora, ela é que fica com os filhos e com a mãe. Mas eu não admito este tipo de comentário, é falta de respeito", insistiu.