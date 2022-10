Veja o melhor golo da quinta jornada da Liga dos Campeões

Lionel Messi venceu o prémio de melhor golo da quinta jornada da Liga dos Campeões.

O avançado internacional argentino, que bisou nos golos e nas assistências na goleada do Paris Saint-Germain ao Maccabi Haifa, por 7-2, abriu o marcador com um remate de trivela aos 19 minutos.

Os adeptos escolheram o golo de Messi como o melhor da semana, à frente de Guendouzi, do Marselha, e de Havertz, do Chelsea. Rafa Silva, do Benfica, ficou em quarto, com o golo de calcanhar à Juventus.

A equipa portuguesa garantiu a qualificação para os oitavos de final da Champions com a vitória (4-3) sobre os italianos. A última jornada decidirá quem vence o grupo H: se Benfica ou PSG, também já apurado.

Veja os quatro melhores golos da semana: