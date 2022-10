United ganha. Cristiano Ronaldo voltou aos golos

O Manchester United venceu o Sheriff, por 3-0, em jogo da quinta jornada da fase de grupos da Liga Europa. Diogo Dalot e Cristiano Ronaldo marcaram.

Para além dos internacionais lusos, também marcou Rashford.

Destaque para CR7. Após o castigo imposto pelos “red devils”, o capitão da Seleção voltou aos golos ao minuto 81, numa recarga a defesa de Koval, já depois de um cabeceamento inicial do avançado.

Antes do tento apontado – o terceiro da temporada -, Cristiano Ronaldo teve várias oportunidades para marcar e voltou a ouvir o estádio de Old Trafford a cantar o seu nome.

A qualificação para a próxima fase da Liga Europa está encaminhada, falta decidir quem será o primeiro do Grupo E, com a Real Sociedad. Os espanhóis lideram com 15 pontos, contra 12 do United.