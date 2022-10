Internacional vence e adia título de Abel Ferreira

Abel Ferreira terá de esperar, pelo menos, mais uma semana para se sagrar campeão brasileiro. O Internacional derrotou o Ceará, por 2-1, na madrugada desta quinta-feira, e adiou a festa do título do Palmeiras.

Para ser campeão, o Palmeiras precisava de vencer o Athletico Paranaense, algo que fizera (3-1), na véspera, e que Corinthians, treinado por Vítor Pereira, e Internacional perdessem pontos.

O Corinthians, de facto, tropeçou: perdeu na receção ao Fluminense, por 2-0, com bis de Germán Cano aos 12 e 70 minutos, e caiu para o quinto lugar do Brasileirão, ainda que com menos um jogo.

Contudo, o Internacional adiou a festa de Abel Fereira. O golo do Ceará, aos seis minutos, pelos pés de Lima, de grande penalidade, ainda deu esperança aos adeptos do Palmeiras, mas o Inter deu a volta na segunda parte, com golos de Edenílson (65 minutos) e Alan Patrick (78, penálti).

Contas do título e da Libertadores

As contas, agora, estão mais simples: o Palmeiras será campeão se derrotar, em casa, o Fortaleza, na próxima quarta-feira, às 19h00.

Após 34 jornadas, a equipa de Abel soma 74 pontos, contra 64 do Inter, segundo, e 61 do Flamengo, terceiro e já fora da corrida. O Fluminense ultrapassou o Corinthians no quarto lugar, agora com 58 pontos, mais um que o clube de Vítor Pereira, que, porém, tem um jogo a menos (33).

Em causa está a disputa pelo acesso direto à fase de grupos da Taça Libertadores: só os primeiros quatro classificados se apuram.

Quem também continua na luta por um lugar na Libertadores é Luís Castro. O Botafogo recebeu e bateu o Bragantino, por 2-1, com golos de Gabriel Pires (18 minutos) e Danilo Neves (71). Luan Cândido reduziu (62).

O Botafogo passa a somar 47 pontos, a quatro jornadas do fim, menos quatro que o Athletico Paranaense, última equipa em zona de apuramento para a Libertadores (pré-eliminatórias), e mais quatro que o Santos, última equipa nos lugares de acesso à Sudamericana.