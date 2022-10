Diogo Leite. “É um sonho estar no Mundial”

O defesa central Diogo Leite (Union Berlim) diz que seria um sonho estar no Mundial do Qatar.

“Sem dúvida que é um sonho estar no Mundial e representar o meu país. Vou continuar a fazer o meu trabalho em campo”, referiu, em declarações à Sporttv.

O jogador está na lista de 55 pré-convocados de Fernando Santos. “É claro que é sempre bom estar nessa lista. Não é algo que pense muito”.

A lista final de 26 eleitos é conhecida no próximo dia 10 de novembro.

Já sobre a liderança na Bundesliga, Diogo Leite confirma que a liga alemã é “muito intensa”. “Tem jogadores de grande qualidade e é preciso estar focado todo o jogo”.

O internacional sub-21 está no Union Berlin por empréstimo do FC Porto. Leite diz-se “muito contente com a passagem do FC Porto” para os oitavos da Liga dos Campeões.