Conte. “VAR está a causar muitos danos”

O treinador do Tottenham, Antonio Conte, critica a decisão do VAR por ter anulado um golo à equipa inglesa no último lance da partida contra o Sporting.

“Acho que a bola estava à frente do Kane e foi golo. Não compreendo a linha que colocaram à sua frente. É muito difícil comentar esta decisão. O VAR está a causar muitos danos. Quero ver se noutro estádio, com uma grande equipa, se eles estão prontos para anular este tipo de golo. É uma enorme injustiça”, disse Conte.

Em declarações à BT Sport, o técnico italiano - que acabou expulso - continuou as queixas: “Não percebo a razão de precisarmos de mais um jogo para passarmos, se poderíamos ter garantido a qualificação neste. Quando inventam este tipo de situações, prejudicam muito o clube”.

Para além do último lance, Antonio Conte considerou que a segunda parte da sua equipa foi “positiva, jogámos com grande intensidade e merecíamos a vitória”.

Tottenham e Sporting empataram 1-1 na quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

À entrada para o último jogo, o grupo é liderado pelo Tottenham, com oito pontos, contra sete de Sporting e Eintracht e 6 do Marselha.