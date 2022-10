Vitória do Inter atira Barcelona para a Liga Europa

O Barcelona está fora da Liga dos Campeões, mesmo antes de entrar em campo para defrontar o Bayern de Munique, em Camp Nou.

Com vantagem no confronto direto, uma vitória do Inter frente ao Viktoria Plzen qualificava a equipa italiana e colocava o Barça fora da prova.

Em San Siro, o Inter não vacilou e goleou por 4-0. Mkhitaryan, Dzeko, que bisou, e Romelu Lukaku marcaram os golos da vitória.

O Bayern, que já tinha passagem garantida, confirma o primeiro lugar se vencer o Barcelona esta noite. O Barcelona tem já a presença na Liga Europa garantida, com quatro pontos, uma vez que o Plzen não somou qualquer ponto esta época.