Tudo resolvido com Ronaldo. Volta a jogar já amanhã

O treinador do Manchester United anuncia que Cristiano Ronaldo está de volta às opções, vai estar na equipa no jogo com o Sheriff, para a Liga Europa, e esclarece que tudo ficou resolvido, após a conversa que teve com o jogador.

"O Cristiano estará na equipa amanhã [quinta-feira]. Não é difícil [a situação de Ronaldo]. Dissemos tudo e respondemos a todas a todas questões. Ele esteve fora um jogo e agora está de volta", afirma Erik ten Hag, na conferência de imprensa de lançamento do jogo europeu, esta quarta-feira.

Em causa o comportamento de Ronaldo no jogo com o Tottenham. O internacional português saiu para os balneários com o jogo ainda a decorrer, quando percebeu que não iria sair do banco de suplentes. O "The Athletic" avança que Ronaldo terá deixado o estádio, antes do jogo acabar.

O treinador revelou que Ronaldo recusou entrar na partida e classificou o seu comportamento como "inaceitável". O jogador ficou fora do jogo com o Chelsea, no último fim de semana. Volta agora às opções para o encontro da Liga Europa. Erik ten Hag confirmou, por outro lado, que Varane não joga com o Sheriff, devido a lesão.