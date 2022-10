Cristiano Ronaldo. “De volta com a dedicação de sempre”

O avançado Cristiano Ronaldo está de regresso aos treinos com a equipa principal do Manchester United. O jogador reagiu com mensagem nas redes sociais.

“De volta, com o mesmo compromisso e dedicação de sempre”, escreveu CR7.

O internacional luso foi castigado pelos “red devils” depois de ter abandonado o banco durante a partida contra o Tottenham. Foi multado e treinos alguns dias com a equipa Sub-21.

Agora, está de regresso e vai estar na convocatória do Manchester United contra o Sheriff Tiraspol, para a Liga Europa.