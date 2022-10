As contas de FC Porto e Sporting na Liga dos Campeões

FC Porto e Sporting podem fechar, esta quarta-feira, o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões, à quinta jornada, tal como o Benfica conseguiu na noite de terça-feira.

Os dragões entram primeiro em campo, na Bélgica, em casa do Club Brugge, às 17h45, que já se qualificou para a próxima fase. A equipa de Sérgio Conceição está no segundo lugar, com seis pontos, mais dois do que o Atlético de Madrid e mais três do que o Bayer Leverkusen.

Se o FC Porto vencer e o Atlético de Madrid não ganhar, em casa, ao Leverkusen, os dragões confirmam já hoje a presença na próxima ronda.

Os dragões podem perder e continuar no segundo lugar do grupo, em caso de empate entre os outros dois adversários.

O Porto dependerá sempre só de si para seguir em frente na última jornada, independentemente do resultado de amanhã, uma vez que tem vantagem no confronto direto frente ao Leverkusen e encontro marcado contra o Atlético de Madrid na última jornada.

O grupo do Sporting está também embrulhado. O Tottenham lidera com sete pontos, mais um do que o Marselha e Sporting, com seis. De recordar que os franceses têm vantagem no confronto direto com os leões.

Em último, o Eintracht Frankfurt, que soma quatro pontos, mas ainda com esperança de seguir em frente.

O cenário do Sporting é ligeiramente mais específico. O Sporting tem de vencer em casa do Tottenham esta noite e esperar por um empate entre Marselha e Eintracht.

Apenas o empate no outro jogo qualifica os leões já hoje para os "oitavos". O Sporting ficaria na liderança com nove pontos, Marselha e Tottenham com sete e com duelo entre si na última jornada.

Se pontuar com o Tottenham, o Sporting fica sempre a depender de si para conseguir o apuramento para os oitavos de final.



No entanto, se perder em Londres, a equipa de Rúben Amorim pode até ficar já fora da próxima fase, no caso de o Marselha também vencer o Eintracht Frankfurt, no outro jogo do grupo.

Caso o Sporting perca com o Tottenham e o Marselha não vença o Eintracht Frankfurt, a equipa leonina ficará dependente de terceiros para estar nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O jogo dos leões arranca às 20h00, em casa do Tottenham. Tanto o Spurs-Tottenham como o Brugge-FC Porto terão relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.