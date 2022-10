Abel pode ser campeão brasileiro na próxima madrugada

O Palmeiras, de Abel Ferreira, está a um pequeno passo de conquistar o título de campeão brasileiro. O clube paulista venceu o Athletico Paranaense (1-3), em jogo da jornada 34, e pode garantir o título já na próxima madrugada, caso Internacional e Corinthians, de Vitor Pereira, não vençam, a partir das 01h45, os jogos com Ceará e Fluminense, respetivamente.

O Palmeiras lidera, com 14 pontos de vantagem sobre Internacional, com menos um jogo, e Flamengo, que já não tem qualquer hipótese de ser campeão. O Corinthians está no 4.º lugar, a 17 pontos da equipa de Abel, mas com dois jogos a menos.

No jogo com o Athletico Paranaense, treinado por Scolari, brilhou Endrick, jovem prodígio da formação do Palmeiras que se tornou, aos 16 anos e três meses, o jogador mais jovem de sempre a marcar pelo clube.

Matheus Felipe marcou o primeiro golo do jogo para o Athletico, aos 30 minutos, mas tudo mudou na segunda parte. Endrick entrou ao intervalo e participou na jogada que levou ao golo do empate, apontado por Gustavo Scarpa. O próprio Endrick, que fez apenas o quarto jogo pelo Verdão, marcou o segundo, aos 70 minutos. O central Gustavo Gómez fechou a contagem aos 76.

Abel Ferreira, bicampeão da Libertadores, vencedor de uma supertaça sul-americana e de uma Taça do Brasil, está prestes a conquistar o seu primeiro título de campeão brasileiro, o sétimo da história do Palmeiras.

Esta noite, há outros portugueses em ação. Além do Corinthians, de Vítor Pereira, que recebe o Fluminense, o Botafogo, de Luís Castro joga com o Bragantino e os cariocas têm a possibilidade de aproximação à zona de apuramento para a Libertadores.