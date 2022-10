Ronaldo tem reunião decisiva com o treinador do Mananchester United

Cristiano Ronaldo tem reunião com o treinador do Manchester United, Erik ten Hag, esta terça-feira para definir o presente e o futuro no clube.

De acordo com o jornal "Manchester Evening News", será uma conversa decisiva entre jogador e técnico, depois do comportamento de Ronaldo no jogo com o Tottenham.

O internacional português foi suplente, ten Hag não o lançou na partida e aos 89 minutos, quando percebeu que já não ia entrar, foi para os balneários. De acordo o "The Athletic", Ronaldo deixou mesmo o estádio, antes do final do jogo.

O treinador falou de um comportamento "inaceitável" e CR7 não foi chamado para o jogo seguinte, frente ao Chelsea. O clube regressa esta terça-feira aos treinos, depois de dois dias de folga, e inicia a preparação do jogo com o Sheriff, para a Liga Europa.

Erik ten Hag terá encontro com os jornalistas, na conferência de imprensa de lançamento do jogo com os moldavos, na quarta-feira.