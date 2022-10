PSG esmaga Maccabi e também confirma oitavos de final

O Paris Saint-Germain goleou, por 7-2, na receção aos israelitas do Maccabi Haifa, e confirmou, à semelhança do Benfica, a presença nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Messi abriu o marcador aos 19 minutos de jogo, antes de Mbappé dilatar, aos 32 minutos de jogo.

O último jogador do trio de estrelas da frente, Neymar, marcou o seu golo aos 35 minutos da partida. Messi bisou em cima do intervalo, aos 45 minutos de jogo. Pelo meio, Seck ainda reduziu, aos 38 minutos de jogo.

Num grupo que pode ser decidido no confronto direto com o Benfica, Seck bisou aos 50 minutos da partida, antes do PSG embalar.

Aos 64 minutos, Mbappé bisou, antes de Goldberg fazer um autogolo, dois minutos depois. O 6-2 manteve-se até perto do fim, antes de Soler fechar a goleada.

No total, Messi fez dois golos e duas assistências, Mbappé assinou também dois golos e duas assistências, enquanto que Neymar marcou um e assistiu outro.

Os portugueses Vitinha e Renato Sanches foram titulares, Nuno Mendes, regressado de lesão, não saiu do banco e Danilo Pereira continua fora por problemas físicos na coxa.

Benfica e PSG estão qualificados para os oitavos, empatados com 11 pontos. Os franceses somam uma diferença de golos de +8, enquanto que o Benfica é de +4. Na última jornada, o Benfica visita o Maccabi, enquanto que o PSG vai até Turim defrontar a Juventus.

Nos outros grupos, Chelsea e Dortmund também confirmaram hoje a passagem e juntam-se aos já qualificados Club Brugge, Bayern de Munique, Nápoles, Real Madrid e Manchester City.

Outros resultados

RB Salzburgo 1-2 Chelsea

Sevilha 3-0 Copenhaga

Celtic 1-1 Shakhtar Donetsk

Dínamo Zagreb 0-4 AC Milan

Dortmund 0-0 Manchester City

RB Leipzig 3-2 Real Madrid