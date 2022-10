Cristiano Ronaldo reintegrado nos treinos do Manchester United

O português Cristiano Ronaldo foi reintegrado nos treinos do Manchester United, depois de uma semana afastado da equipa principal dos "red devils".

O clube divulgou imagens do regresso do português aos treinos. Ronaldo foi afastado da equipa principal depois de se ter recusado a entrar no fim do jogo frente ao Tottenham, na semana passada.

Ronaldo ficou fora dos treinos e do jogo frente ao Chelsea, que terminou empatado a uma bola. Segundo a imprensa inglesa, o treinador Erik ten Hag esteve em contacto constante com Ronaldo durante toda a semana e o avançado é agora reintegrado.

Nas redes sociais, o português garante que sempre respeitou “colegas, adversários e treinadores”. No entanto, admite que se deixou levar pelo calor do momento.

“Eu não mudei. Sou a mesma pessoa e o mesmo profissional que fui nos últimos 20 anos jogando futebol de elite, e o respeito sempre desempenhou um papel muito importante no meu processo de tomada de decisões”, escreve o internacional português nas redes sociais.

No entanto, CR7 reconhece que sempre tentou ser exemplo para os jovens, mas - admite - “infelizmente isso nem sempre é possível e, por vezes, o calor do momento leva o melhor de nós”.

Cristiano Ronaldo, de 37 anos, falhou quase toda a pré-época do Manchester United, alegando motivos pessoais. O avançado quis sair do clube no verão, mas uma transferência acabou por não acontecer.

O avançado voltou aos treinos na reta final da pré-temporada e não tem sido opção regular nas opções de ten Hag.

Ronaldo soma 12 jogos, apenas seis como titular. Na Premier League, jogou de início apenas em duas ocasiões. No total, leva dois golos esta época.

Cristiano Ronaldo construiu legado no Manchester United entre 2003 e 2009, período no qual venceu a sua primeira Bola de Ouro, venceu uma Liga dos Campeões e três títulos de campeão.

Depois de passagens pelo Real Madrid e Juventus, Ronaldo voltou a Old Trafford na época passada, tendo apontado 24 golos em 38 jogos disputados.